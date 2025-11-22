Koliko vas je prošlo kroz glad i nemaštinu, koliko vas je odrastalo u državi koja je bila na kolenima, zatim u tranziciji, koliko vas je prve reči i prva slova izgovorilo i napisalo u izbegličkom kampu, koliko vas nije imalo novca da nahrani svoje dete, kao i ga pošalje na ekskurziju, koliko vas je imalo promrzle noge u starim i iscepanim patikama, koje su vas na kraju dovele do uspeha, do mira i blagostanja, kao što su njega! Na vrh planine Kilimandžaro, zatim odavde do Atine, i to peške.

Već kao dete suočio se sa situacijama koje većina ne može ni da zamisli — njegovi roditelji ostali su bez posla, gledao je majku kako ustaje u tri ujutru da bi zauzela mesto na pijaci i prodavala cveće, dok je on prao čaše u kafiću i mešao malter da bi pomogao porodici. Od srednjoškolca kome su predviđali nastavak života u nadnici, preko statusa najboljeg studenta sa prosekom iznad devet, do jednog od najvećih humanitaraca, koji je pomogao ogroman broj srpskih porodica.

Večerašnji gost je težinu svog odrastanja pretvorio u pokretački motor, koji stiže do naugroženijih, pružajuci im pomoć, osmeh i nadu u bolje sutra. Neispričani deo svoje životne priče, podeliće Marko Nikolić.

