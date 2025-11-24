U najnovijem razvoju konflikta u Ukrajini, Evropa je iznela svoj predlog mirovnog rešenja, zasnovan na američkom planu, ali sa sopstvenim modifikacijama. Dokument sadrži 28 tačaka, koje predviđaju potvrdu suvereniteta Ukrajine, trajni sporazum o nenapadanju između Rusije, Ukrajine i NATO-a, kao i opsežan paket bezbednosnih garancija i rekonstrukcije za Ukrajinu. Međutim, iz Moskve je stigao oštar odgovor, savetnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, izjavio je da je evropski plan „potpuno nekonstruktivan“ i „nije prihvatljiv Rusiji“.

U planu se, između ostalog, navodi da Ukrajina dobije kratkoročni pristup evropskom tržištu, da se uspostavi fond za obnovu sa ulaganjem u tehnologiju i infrastrukturu, te da se razmotri postupna integracija Rusije u globalnu ekonomiju uz rezervu: dokle god ne nadoknadi štetu Ukrajini. Moskvu je, kako navodi Ušakov, neprihvatljivo što dokument izbegava neke osnovne ruske zabrinutosti i stavlja Rusiju u poziciju da prima uslove od strane Zapada, a ne da učestvuje kao ravnopravan partner. Taj raskorak između evropskog i ruskog pristupa ogleda se u tome da Evropa nudi okvir koji, po njenom mišljenju, jača zaštitu Ukrajine i predviđa dugoročnu rekonstrukciju, dok Rusija odbija plan kao neprihvatljiv. Sve jasno ukazuje na duboke geopolitičke razlike koje i dalje blokiraju napredak ka miru. Sam dokument poziva na povlačenje svih snaga i momentalni prekid vatre kada se potpiše sporazum, pod američkim nadzorom.