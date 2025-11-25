Slušaj vest

"Tihi hod" naftne rafinerije odzvanja poput kidanja višedecenijskih veza i krckanja rezervi.

Ovakav režim može da potraje još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije ako ne dobijemo licencu od američkog OFAK-a. Država ima vremena još danas i sutra da pokuša da obezbedi od Amerikanaca operativnu licencu za rad, u suprotnom će pored prestanka rada rafinerije i celog NIS-a, nastupiti veliki problemi i ozbiljne posledice po funkcionisanje zemlje.

Naftna industrija Srbije podnela je 18. novembra Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije. Prethodnom licencom od 14. novembra sa rokom važenja do 13. februara 2026. godine, odobreni su pregovori akcionara i drugih zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukture NIS-a.

Tokom predstojećih sati neizvesnosti nameću se pitanja:

Koje su moguće posledice za Srbiju ukoliko rafinerija prestane s radom, posebno u pogledu bankarskog sektora, snabdevanja gorivom i energetskog sistema?

Kakav je status rezervi goriva u Srbiji, koje količine dizela, benzina i mazuta su na raspolaganju i dokle one mogu da izdrže ukoliko dođe do zaustavljanja proizvodnje?

Ako dođe do trajnog smanjenja ili obustave rada NIS-a usled sankcija, da li Srbija time ulazi u fazu strateškog udaljavanja od Rusije, i može li se takav potez tumačiti kao svrstavanje uz zapadni blok, sa dugoročnim posledicama po energetsku, političku i vojnu neutralnost zemlje?

Kako će eventualno restrukturiranje vlasništva ili upravljanja NIS-om uticati na buduće odnose Srbije sa Moskvom?

Da li je aktuelna situacija sa NIS-om prelomna tačka koja će odrediti spoljnopolitički kurs Srbije u narednoj deceniji?

gosti "Usijanja":

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu

Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik

Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku