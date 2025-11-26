U haosu koji je usledio, jedan od poslanika je makazama presekao metalne vezove šatora, a potom je, prema svedočenju i medijskim zapisima, drugi poslanik udario ženu pesnicom u glavu ženu, koja je pala na asfalt. Očevici i snimci sugerišu da je reč o organizovanom pokušaju nasilnog upada u Skupštinu, sa grubim kršenjem zakona, dostojanstva i sigurnosti.

Zašto su poslanici opozicije odlučili da naprave performans, ako su mogli nesmetano kao i do sada da uđu u Skupštinu i prisustvuju sednici?

Kako će nadležni reagovati? Da li će prepoznati ovaj događaj kao incident, ili kao jasan signal da je nasilje u politici preraslo u sistemski problem?

Zašto deo studenta u blokadi optužuje opoziciju da ovim aktom ima za cilj da potisne Studentsku listu?

Šta ovakav postupak saopštene agresije znači za političku kulturu u zemlji?