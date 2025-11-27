Naftna industrija Srbije nalazi se na prekretnici. Pritisci spolja, neizvesnost oko sankcija, moguće promene vlasničke strukture i politički interesi postavljaju jedno ključno pitanje: ko ima kontrolu nad situacijom i kome se žuri?

NIS nije samo kompanija, NIS je stub sistema koji utiče na cene goriva, snabdevanje, privredu i svakodnevni život građana. Zato ne govorimo samo o pravnim i ekonomskim modelima, već o realnim posledicama koje građani mogu osetiti već sutra. Prodaja ili nacionalizacija, prelazna rešenja i svi rizici koje svaka opcija nosi uticaće najviše na Srbiju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkom obraćanju sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom govorio je o sudbini NIS-a. Poručio je da građani ne treba da brinu, iako odluka iz SAD još nije stigla. Mađarski premijer Orban je tokom svog obraćanja rekao da što se tiče nafte, šta budemo imali mi, imaćete i vi. Pre tačno 20 dana Mađarska je dobila izuzeće od američkih sankcija na isporuku nafte i gasa iz Rusije.

Gde je granica između zaštite nacionalnih interesa i kompromisa sa međunarodnim partnerima?

Da li susret Vučića i Orbana odražava stvarnu garanciju za snabdevanje i spas NIS-a?

Koliko je realno da Srbija bez promene vlasništva ili strukture rafinerija sačuva stabilno snabdevanje, ako se međunarodni pritisci ne smire?

Da li je pred nama restruktuiranje, saradnja sa inostranim partnerima, ili potpuna revizija energetske politike i šta to znači za obične građane?