SUDBINA NIS-a: Da li susret Orbana i Putina može da otvori nove pravce za rešenja?
51. dan je otkad su stupile na snagu američke sankcije Naftnoj infustriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je izjavila da će rafinerija ostati u fazi tople cirkulacije do utorka, 2. decembra, kao i da se odgovor iz Vašingtona da li će NIS dobiti licencu za nastavak rada, očekuje tokom noći ili sledeće sedmice. Sastanak u Moskvi su imali predsednik Rusije Vladimir Putin i premijer Mađarske Viktor Orban, i među temama je bila i energetika.
Mađarski istraživački portal navodi da je Orban organizovao svoj put u Moskvu da bi, između ostalo, sa Putinom razgovarao i u MOL-ovoj kupovini udela u NIS-u. Da li je to moguće? Kako će odgovoriti iz Vašingtona? Kakvi su sledeći potezi mogući potezi u vezi sa NIS-om?
Gosti Usijanja:
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu
Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku
Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig