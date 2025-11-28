51. dan je otkad su stupile na snagu američke sankcije Naftnoj infustriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je izjavila da će rafinerija ostati u fazi tople cirkulacije do utorka, 2. decembra, kao i da se odgovor iz Vašingtona da li će NIS dobiti licencu za nastavak rada, očekuje tokom noći ili sledeće sedmice. Sastanak u Moskvi su imali predsednik Rusije Vladimir Putin i premijer Mađarske Viktor Orban, i među temama je bila i energetika.