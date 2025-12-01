Vesti
„BALKAN 2035. - ŠTA ĆE NESTATI, A KO ĆE OSIROMAŠITI?" - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Da li možemo predvideti kako će Balkan izgledati za deset godina, kakve bismo prilike mogli da očekujemo? Ključno pitanje, na koje će gosti pokušati da daju odgovor, jeste - Šta će nestati, a ko će osiromašiti?
Gosti su:
• Nenad Bumbić - ekonomista i analitičar
• Dragan Vujičić - novinar
• Miloš Andrić - stručnjak za sajber bezbednost
• Vladan Nenadić - IT stučnjak
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!