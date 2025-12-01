POBEDA SNS-a NA LOKALNIM IZBORIMA I MEDJUSOBNE OPTUŽBE U REDOVIMA BLOKADERA: Kako je SNS ponovo ostvario ubedljivu pobedu i koga opozicija krivi sa neuspeh?
Lokalni izbori u Mionici, Sečnju i Negotinu završeni su ubedljivom pobedom Srpske napredne stranke, koja je u sve tri opštine ostvarila jasnu, stabilnu i neospornu dominaciju. Ovim rezultatom SNS je potvrdio da poseduje duboko ukorenjenu podršku birača na lokalu, ali i da je politička infrastruktura vlasti ostala čvrsta i otporna, uprkos svakoj predizbornoj tenziji i kampanji opozicije koja je pokušala da prikaže sebe kao alternativu.
Ovakav ishod predstavlja dodatnu potvrdu da je vladajuća stranka sačuvala momentum i političku snagu, što joj otvara prostor za sigurnije upravljanje loklanim sredinama i dugoročnije planiranje. Sa druge strane, poraz blokadera nije samo brojčani ,on je otvorio duboke pukotine u opozicionom bloku. Umesto jedinstva posle izbora, opozicione grupe su ušle u novu fazu raslojavanja: usledile su međusobne optužbe, prebacivanja, javne kritike i pokušaji da se pronađe „krivac“ za izborni debakl. U trenutku kada vlast konsoliduje podršku, opozicija se bori da objasni sopstvenu pozicionu konfuziju i odredi politički pravac.
Koliko će birači imati poverenja u opoziciju koja je, posle poraza, fokusirana više na unutrašnje sukobe nego na jasnu strategiju?
Da li će građani, suočeni s ovakvim rezultatima i sukobima opozicije, videti SNS kao dugoročno sigurniju opciju?
Šta je eskalacija nasilja ispred biračkih mesta pokazala?
Gosti 'Usijanja':
Milan Antonijević, pravnik
Milovan Drecun, narodni poslanik
Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju
Urednica i voditeljka: Jelena Pejović