Emisija “Sa Žikom po Srbiji”, vodi vas u subotu 6. decembra u malo mesto Medveđa, koje se nalazi na putu Leskovac - Priština, na jugu Srbije, u Jablaničkom okrugu.

Sijarinska Banja nalazi se u podnožju planine Goljak, u klisuri Banjske reke. Na prostoru od samo 800 metara nalazi se 18 termalnih izvora temperature vode od 72 stepena, koja je čini trećom vodomo u Srbiji, po temperaturi vode. Ova banja je i oaza kiseonika, tako da se može reći da je i vazdušna banja. Ljubazni domaćin u malom seoskom domaćinstvu “Konak pastira”, ugostio nas je specijaltetima ovog kraja i učinio da ovo putovanje bude nezaboravno.