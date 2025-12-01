DA LI ZNATE GDE SE NALAZI MEDOKA? – ne propustite emisiju „Sa Žikom po Srbiji“ subotom od 15.00
Emisija “Sa Žikom po Srbiji”, vodi vas u subotu 6. decembra u malo mesto Medveđa, koje se nalazi na putu Leskovac - Priština, na jugu Srbije, u Jablaničkom okrugu.
U vreme Despotovine Đurđa Brankovića, pominje se kao Međeđa, a tokom turskog ropstva, Medoka. Današnja Medveđa osnovana je 1879. godine, nakom oslobođenja od Turaka.
Ovo prelepo malo mesto pored fascinantne prirode, gostoprimljivih ljudi - divnih domaćina, ima šta da vam ponudi. Tularska banja smeštena u malom proširenju doline Tularske reke, sve češće postaje mesto okupljanja mladih.
Sijarinska Banja nalazi se u podnožju planine Goljak, u klisuri Banjske reke. Na prostoru od samo 800 metara nalazi se 18 termalnih izvora temperature vode od 72 stepena, koja je čini trećom vodomo u Srbiji, po temperaturi vode. Ova banja je i oaza kiseonika, tako da se može reći da je i vazdušna banja. Ljubazni domaćin u malom seoskom domaćinstvu “Konak pastira”, ugostio nas je specijaltetima ovog kraja i učinio da ovo putovanje bude nezaboravno.
