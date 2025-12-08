Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

Ključno pitanje, na koje će gosti pokušati da daju odgovor, jeste – Da li se bliži rešenje sukoba u Ukrajini i da li su sankcije postale novo oružje svetskih lidera?