Vesti
DA LI SE BLIŽI REŠENJE SUKOBA U UKRAJINI I DA LI SU SANKCIJE POSTALE NOVO ORUŽJE SVETSKIH LIDERA? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Slušaj vest
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Ključno pitanje, na koje će gosti pokušati da daju odgovor, jeste – Da li se bliži rešenje sukoba u Ukrajini i da li su sankcije postale novo oružje svetskih lidera?
Gosti su:
• Dragan Vujičić – novinar
• Nemanja Antić - ekonomista
• Nenad Bumibić - ekonomista i analitičar
• Ljubomir Đurić - potpredsednik Centra za nacionalnu politiku
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!