Boginja pravde drži terazije čvrsto i bez emocija, ali u Srbiji se danas postavlja pitanje da li su te terazije još u ravnoteži. Sudstvo je u previranju, tužilaštvo pod velom tajne, a ime Zagorke Dolovac sve češće u centru pažnje. Paralelno, američke sankcije NIS-u otvaraju i politička i institucionalna pitanja.

Nakon što su poslanici Odbora za pravosuđe odbili izveštaje o radu tužilaštva za period od 2020. do 2024. godine, glavna tužiteljka Srbije Zagorka Dolovac dan kasnije napušta zemlju i odlazi u Hag. Bez prethodne rasprave u institucijama, bez saglasnosti Vlade, pojavljuje se pred predstavnicima Eurojusta i, kako sama navodi, potpisuje dokumente o međunarodnoj saradnji. Da li je reč o redovnoj profesionalnoj aktivnosti ili o pokušaju da se, nakon domaćeg institucionalnog poraza, legitimitet potraži van zemlje? Ko je i sa kojim ovlašćenjima ovlastio glavnu tužiteljku da u ime Srbije razgovara o pravosuđu u međunarodnim forumima i zašto se o tim razgovorima više zna iz saopštenja nego iz zvaničnih državnih institucija?

Danas je održan i sastanak timova za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje na kom se diskutovalo o svim ključnim pitanjima vezanim za energetsku stabilnost.

Da li je odlazak Zagorke Dolovac u Hag pokušaj međunarodne zaštite posle institucionalne kritike u Srbiji?

Ko danas kontroliše rad tužilaštva institucije Republike Srbije ili lični autoritet glavne tužiteljke?

Ako ruski vlasnici NIS-a do 15. januara ne pronađu kupca za NIS, da li država već ima spreman plan kako da obezbedi stabilnost tržišta i zaštiti snabdevanje građana i privrede?



