Specijalno tužilaštvo u Prištini, nakon istrage sprovedene u saradnji sa tzv. kosovskom policijom i evropskim partnerima, podiglo je optužnicu protiv tri osobe u vezi sa slučajem eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac, do koje je došlo 29. novembra prošle godine.

Kako se navodi u saopštenju Specijalnog tužilaštva, optužnica je podignuta protiv J.V, D.V. i I.D. za krivična dela „ugrožavanje ustavnog poretka uništavanjem ili oštećenjem javnih objekata i opreme“ iz člana 122 u vezi sa krivičnim delima „izvršenje terorističkog akta“, „nedozvoljeno posedovanje oružja“ i „špijunaža“.

Prema navodima optužnice, okrivljeni J.V. i D.V. su 29. novembra prošle godine, u selu Varage u opštini Zubin Potok, na delu kanala Ibar-Lepenac, zajedno sa još nekoliko nepoznatih osoba, a nakon prethodnog dogovora, postavili eksploziv i to oko 20 kilograma trinitrotoluena TNT unutar kanala.

J.V. i D.V. su optuženi da su aktivirali eksploziv kroz vreću koju su konopcem vezali za betonski stub, što je rezultiralo teškim oštećenjem betonske konstrukcije kanala Ibar Lepenac, prekidom snabdevanja vodom za piće, ugrožavanjem proizvodnje električne energije i štetom preduzeću „Ibar Lepenac“ u iznosu od 376.774 evra.

U optužnici stoji i da su okrivljeni J.V. i D.V. time počinili krivično delo „ugrožavanje ustavnog poretka uništavanjem ili oštećenjem javnih objekata“ iz člana 122 u vezi sa „izvršenjem terorističkog akta“.

Dvojica okrivljenih se takođe terete za nedozvoljeno posedovanje oružja, zajedno sa drugim okrivljenim I.D.

Okrivljeni J.V. tereti se i za krivično delo „špijunaža“.