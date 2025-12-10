Slušaj vest

Emisija “Sa Žikom po Srbiji”, vodi vas u subotu, 13. decembra, u pravu avanturu za duh i telo; u jedno od najromantičnijih mesta, u koje ćete uvek poželeti da se vratite po nove uspomene.

Sremski Karlovci pominju se prvi put 1308. godine pod imenom Karom. Ovaj gradić je veoma važan za istoriju Srba, zbog činjenice da je u njemu bila prva Mitropolija, bogoslovija osnovana druga po redu u pravoslavnom svetu, kao i prva gimnazija u Srba.

Ovaj prelepi gradić krase spomenici kulture na svakom koraku, pa se osećate kao da ste u scenografiji nekog romantičnog filma.

Ovaj grad ima tradiciju gajenja vinove loze, pa je veliko zadovoljstvo šetati od podruma do podruma i piti vina, baš tamo gde se i ta loza gaji.

Ne propustite da posetite i izletište Stražilovo, gde je svoje najlepše stihove, inspirisane predivnim krajolocima, stvarao Branko Radičević.