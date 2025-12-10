Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Briselu, gde prisustvuje radnoj večeri koju organizuju predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Prethodno je na GLOBSEC forumu u Beogradu, predsednik izjavio da će na ovom sastanku predložiti da se svi kandidati sa prostora Zapadnog Balkana prime zajedno u EU kao punopravne članice.

Rekao je:"Ako primite jednu, ili dve, ili tri od nas, šta ćemo onda sa ostalima? Kako ćemo se nositi s tim? Kako ćemo rešiti sva otvorena pitanja? Ako neko želi da razume geopolitiku, ovo je jedina stvar koju EU može da uradi: da primi sve zajedno, bez granica između nas. Srbi će se osećati bolje, Bošnjaci će se osećati bolje, Albanci će se osećati bolje, Hrvati će biti ok”.

Može li se predvidetu reakcija evropskih zvaničnika? Rekacija suseda - premijera Crne Gore Milojka Spajića je:”Mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. i navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja”. A hrvatskih medija da je ovo “nadrealna ideja”.

Gosti Usijanja:

Zoran Milivojević, diplomata

Slobodan Zečević, direktor Instituta za evropske studije

Marko Lakić, novinar