U manje od 24 sata predsednik Srbije Aleksandar Vučić je boravio u Briselu na važnom sastanku u vezi sa evropskim integracijama, a zatim i u Nišu na svečanom otvaranju dve fabrike iz EU - italijanski Ariston i austrijski Palfinger, koji zapošljavaju 375 i 300 radnika. Da bi ekonomija nastavila da se razvija i država očuvala, preduslov svih preduslova su mir i energetska stabilnost. Sva koncentracija je uprta u NIS. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je rekao da je u toku pregovarački proces, ali da “ne može da dođe do nacionalizacije NIS-a bez obostrane saglasnosti”. Na ovu temu je bilo i novinarsko pitanje predsedniku Srbije, a on je odgovorio: Sve što naši ruski prijatelji misle da možemo da pomognemo da NIS nastavi da funkcioniše normalno, mi ćemo učiniti. Plašim se samo da to nije tako jednostavno kao što izgleda na rečima. Ako Rusi imaju ideje, oduševljen sam da ih čujem. Nama ne pada na pamet da bilo kome bilo šta otimamo. Mi ćemo sve da uradimo da oni koji su vlasnici svog kapitala budu zadovoljni vlasnici svog kapitala, a ako je funkcionisanje nemoguće, mi ćemo da platimo onako kako gospodi i pristojnim i normalnim državama i priliči”, rekao je predsednik.