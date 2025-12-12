Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju organizovaće treću po redu konferenciju „Srbija – naša porodica“ (SerbiaFAM2025), posvećenu demografskom razvoju, 16. decembra u Sava centru u Beogradu.

Na skupu će biti reči o sprovođenju pronatalitetnih i populacionih mera, demografskom razvoju i ulozi lokalne zajednice u suočavanju sa demografskim izazovima. Ovim događajem ministarstvo zaokružuje sve ono što je do sada postignuto u domenu jačanja porodica, ali i najavljuje naredne korake koje će preduzeti za stvaranje bolje demografske slike Srbije.

„Demografski razvoj nije političko, već jedno od ključnih strateških pitanja. Ministarstvo u 2026. godinu ulazi odlučno i sa jasnom vizijom da još intenzivnije radi na izgradnji stabilne demografske slike Srbije“, navela je ministarka Žarić Kovačević, dodajući da ministarstvo uz podršku Populacionog fonda UN pokreće izradu prve dugoročne Strategije demografskog razvoja Republike Srbije za period od 2026. do 2036. godine, sa projekcijama do 2050. godine, kojom će se dobiti sveobuhvatan okvir za stabilan demografski razvoj zemlje i unapređenje sistema podrške porodicama.

Na konferenciji će svečano biti potpisan i poziv na akciju: „Za demografski razvoj Srbije“, dokument kojim opštine i gradovi potvrđuju da će raditi i ulagati više kako bi stanovnici u lokalnim zajednicama bili još bolje podržani u smislu kvaliteta života i rada.

„Na ovaj način Srbija dobija prvu širu platformu i jedinstvenu mrežu lokalne posvećenosti demografskom razvoju“ - izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.

Konferenciju će zvanično otvoriti predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut, koji je na čelu novoformiranog Saveta za porodicu i demografiju, a u nastavku događaja planirano je održavanje tri panela.

U okviru prvog panela razmotriće se uporedne politike i iskustva država, a među učesnicima diskusije su mađarski ministar za kulturu i inovacije Hanko Balaž, predsedavajuća Državnog komiteta za pitanja porodice, žena i dece Republike Azerbejdžan Bahar Muradova i stalni predstavnik Programa UN za razvoj u Srbiji Jakup Beriš.

Drugi panel, posvećen ulozi lokalnih zajednica, okupiće gradonačelnike iz zemlje i regiona, dok će kroz treći panel eksperti ukazati na značaj sveobuhvatnog pristupa u rešavanju demografskih izazova.

Konferenciju, koja će okupiti 400 učesnika, zatvoriće savetnik predsednika Republike Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević.