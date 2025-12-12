po sporazumu iz juna
PRVI MIGRANTI DEPORTOVANI IZ AMERIKE STIGLI U PRIŠTINU! Kurti: Prihvatamo ljude koje Sjedinjene Američke Države ne žele na svojoj teritoriji
Priština je počela da prihvata migrante određene za deportaciju iz Sjedinjenih Američkih Država, u skladu sa sporazumom postignutim sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je Aljbin Kurti.
On je u intervjuu za „Kanal10“ potvrdio da su jedan ili dva migranta već stigla, napominjući da Kosovo prihvata ljude „koje Sjedinjene Države ne žele na svojoj teritoriji“.
Prema navodima Vlade u Prištini, sporazum, koji je finalizovan u junu, dozvoljava tzv. Kosovu da prihvati do 50 migranata tokom jednogodišnjeg perioda.
Kako je najavljeno letos, migranti koji će stići na KiM dobijaće 120 evra mesečno iz budžeta.
Kurir Politika/Kosovo onlajn
