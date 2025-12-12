DOSIJE TUŽILAŠTVO: Koji su „gresi“ Zagorke Dolovac vrhovne javne tužiteljke? Da li paradigmi o nesmenjivosti dolazi kraj?
Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac nije napravila mnogo profesionalnih uspeha za više od 15 godina, ali je učinila gotovo nemoguće – da se i vlast i opozicija, i blokaderi usaglase u tome da katastrofalno radi svoj posao i da treba da ode.
Kada žele da kritikuju njen rad, uglavnom to urade kroz jednu reč „nerad“.
Navode da su iza deceneije nerada brojni nerešeni predmeti, izostanak odgovornosti za likvidacije, malverzacije, ali i čuvanja predmeta u fioci. Od naivnog „izađi mala“ koje su pevali blokaderi, do zvaničnog zahteva za postupak razrešenja koje je stiglo od Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Srbije. Na sve je samo oćutala. Kao i na pitanja koja su od interesa javnosti. Koji su „gresi“ Zagorke Dolovac vrhovne javne tužiteljke zbog kojih se traži smena? Da li paradigmi o nesmenjivosti dolazi kraj?
Gosti Usijanja:
Uglješa Mrdić, narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe, džavnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Srbije
Vladimir Gajić, advokat i predsednik Narodne stranke
Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig