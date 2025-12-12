Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac nije napravila mnogo profesionalnih uspeha za više od 15 godina, ali je učinila gotovo nemoguće – da se i vlast i opozicija, i blokaderi usaglase u tome da katastrofalno radi svoj posao i da treba da ode.

Navode da su iza deceneije nerada brojni nerešeni predmeti, izostanak odgovornosti za likvidacije, malverzacije, ali i čuvanja predmeta u fioci. Od naivnog „izađi mala“ koje su pevali blokaderi, do zvaničnog zahteva za postupak razrešenja koje je stiglo od Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Srbije. Na sve je samo oćutala. Kao i na pitanja koja su od interesa javnosti. Koji su „gresi“ Zagorke Dolovac vrhovne javne tužiteljke zbog kojih se traži smena? Da li paradigmi o nesmenjivosti dolazi kraj?