Napad dvojice terorista na pripadnike jevrejske zajednice u Sidneju, tokom proslave praznika Hanuka, još jednom je otvorio pitanje koliko su danas Jevreji bezbedni, čak i u zemljama koje se smatraju stabilnim i bezbednim društvima. Proslava verskog praznika, koja simbolizuje svetlost i opstanak identiteta, pretvorila se u mesto straha i nasilja. Ovaj incident ne dolazi izolovano. Posle napada Hamasa na Izrael 7. oktobra, širom sveta beleži se nagli porast antisemitskih incidenata od verbalnih napada i pretnji, do fizičkog nasilja, vandalizma i pokušaja linča. Jevrejske zajednice u Evropi, Sjedinjenim Državama i Australiji upozoravaju da se osećaj nesigurnosti produbljuje, a da se antisemitizam sve češće pojavljuje i u formama koje se skrivaju iza političkih poruka i protesta. Istovremeno, granica između legitimne kritike politike Izraela i otvorene mržnje prema Jevrejima postaje sve nejasnija. Stručnjaci upozoravaju da se stari antisemitizam vraća u novom obliku kroz teorije zavere, radikalizaciju na društvenim mrežama i nasilje koje sve češće ima elemente terorizma. Napad u Sidneju postavlja pitanje da li su bezbednosne službe spremne da odgovore na ovu vrstu pretnji i da li je reč o pojedinačnim incidentima ili o delu šireg, globalnog trenda.