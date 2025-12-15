SIDNEJ KAO UPOZORENJE: Da li antisemitizam postaje globalna bezbednosna pretnja?
Napad dvojice terorista na pripadnike jevrejske zajednice u Sidneju, tokom proslave praznika Hanuka, još jednom je otvorio pitanje koliko su danas Jevreji bezbedni, čak i u zemljama koje se smatraju stabilnim i bezbednim društvima. Proslava verskog praznika, koja simbolizuje svetlost i opstanak identiteta, pretvorila se u mesto straha i nasilja. Ovaj incident ne dolazi izolovano. Posle napada Hamasa na Izrael 7. oktobra, širom sveta beleži se nagli porast antisemitskih incidenata od verbalnih napada i pretnji, do fizičkog nasilja, vandalizma i pokušaja linča. Jevrejske zajednice u Evropi, Sjedinjenim Državama i Australiji upozoravaju da se osećaj nesigurnosti produbljuje, a da se antisemitizam sve češće pojavljuje i u formama koje se skrivaju iza političkih poruka i protesta. Istovremeno, granica između legitimne kritike politike Izraela i otvorene mržnje prema Jevrejima postaje sve nejasnija. Stručnjaci upozoravaju da se stari antisemitizam vraća u novom obliku kroz teorije zavere, radikalizaciju na društvenim mrežama i nasilje koje sve češće ima elemente terorizma. Napad u Sidneju postavlja pitanje da li su bezbednosne službe spremne da odgovore na ovu vrstu pretnji i da li je reč o pojedinačnim incidentima ili o delu šireg, globalnog trenda.
Da li je napad u Sidneju signal da antisemitizam ulazi u novu, nasilniju fazu globalne radikalizacije?
Koliko rat na Bliskom istoku direktno utiče na porast terorističkih napada i nasilja prema jevrejskim zajednicama širom sveta?
Da li države danas imaju kapacitet i političku volju da zaštite svoje manjinske zajednice od ideološki motivisanog nasilja?
GOSTI "USIJANJA":
Sofija Tasić, spoljnopolitički komentator
Nikola Vujinović, spoljnopoliticki analiticar
Milan Milović, pukovnik u penziji
urednica i voditeljka: Jelena Pejović