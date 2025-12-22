Vesti
PUTIN GOVORI, SVET PROCENJUJE: ŠTA MOSKVA PLANIRA POSLE „DIREKTNE LINIJE“? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Slušaj vest
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Putin govori, svet procenjuje! Ključno pitanje, na koje će gosti pokušati da daju odgovor, jeste – Šta Moskva planira posle “direktne linije”?
Gosti su:
- Vinko Pandurević - general u penziji
- Ljubomir Đurić - potpredsednik Centra za nacionalnu politiku
- Slobodan Dimitrijević - predsednik Srpsko-ruskog pokreta
- Vladan Glišić - advokat i analitičar
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!
Reaguj
Komentariši