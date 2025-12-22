U Novom Pazaru je završen protest pod nazivom „Ili oni ili mi“, koji je, umesto studentskih zahteva, otvorio ozbiljna pitanja o namernom produbljivanju podela u društvu u trenutku kada su Srbiji potrebni stabilnost, dijalog i jedinstvo. Skup koji je predstavljen kao studentski, vrlo brzo je prerastao u političku poruku sa jasnim naslovom koji ne poziva na razgovor već na sukob. Događaj su obeležili prisustvo opozicionih aktivista, kao i pojedinaca povezanih sa radikalnim i ekstremističkim krugovima. U trenutku kada se Srbija suočava sa spoljnim pritiscima, regionalnim izazovima i pokušajima destabilizacije iznutra, nameće se pitanje: da li su ovakvi protesti spontani ili imaju jasno osmišljen cilj da podele građane po nacionalnoj, verskoj i političkoj liniji? I da li naslov protesta „Ili oni ili mi“ govori više od samih učesnika?

Vlast poručuje da Srbija neće dozvoliti scenario sukoba, niti da se mladi koriste kao sredstvo za političke obračune, dok odgovornost države ostaje očuvanje reda, mira i ustavnog poretka.





Večeras otvaramo ključna pitanja:

Da li je protest u Novom Pazaru pokušaj da se veštački proizvede kriza tamo gde je nema?

Ko ima interes da se u multietničkoj sredini šalju poruke koje dele umesto da spajaju?

Može li Srbija ostati stabilna uprkos pokušajima da se društvo gurne u podelu „mi ili oni“?



gosti "Usijanja":

dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije

Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku

Predrag Marković, istoričar

urednica i voditeljka: Jelena Pejović