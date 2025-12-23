Slušaj vest

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

Hrvatska je zabeležila izolovani slučaj gube, hronične zarazne bolesti poznate još iz biblijskih vremena. Reč je o stranom radniku, a nadležni uveravaju da je situacija pod kontrolom i da nema razloga za paniku. Poslednji slučaj gube u Hrvatskoj zabeležen je 1993. godine.

O tome da li imamo realne razloge za strah, ili je nepotrebno prisutna panika, govore gosti današnje emisije.

Gosti su:

prof. dr Momčilo Matić - nutricionista

dr Snežana Bašić - specijalista interne medicine

prof. dr Cvijan Mekić - profesor na Poljoprivrednom fakuletetu u Beogradu

dr Saša Milićević - pedijatar