GUBA PONOVO U KOMŠILUKU: REALNA OPASNOST ILI NEPOTREBNA PANIKA? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Hrvatska je zabeležila izolovani slučaj gube, hronične zarazne bolesti poznate još iz biblijskih vremena. Reč je o stranom radniku, a nadležni uveravaju da je situacija pod kontrolom i da nema razloga za paniku. Poslednji slučaj gube u Hrvatskoj zabeležen je 1993. godine.
O tome da li imamo realne razloge za strah, ili je nepotrebno prisutna panika, govore gosti današnje emisije.
Gosti su:
- prof. dr Momčilo Matić - nutricionista
- dr Snežana Bašić - specijalista interne medicine
- prof. dr Cvijan Mekić - profesor na Poljoprivrednom fakuletetu u Beogradu
- dr Saša Milićević - pedijatar
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!