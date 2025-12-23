Slušaj vest

Poslaniku u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojši Vukanoviću, šefu Kluba poslanika Liste za pravdu i red, poznatom po konstantnom kritikovanju vladajuće koalicije, danas su "zapušena usta" upravo u Skupštini, gde mu je predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić poručio da brani prijatelja - osuđenog pedofila!

Stevandić je Vukovića nazvao "neostvarenim ministrom" a zatim u pitanje doveo njegov kredibilitet budući da, kako je naveo, i dan danas brani Željka Adžovića, osuđenog za zadovoljavanje pohote pred detetom!

Nebojša Vukanović, poslanik u NSRS Foto: Printscreen/YouTube/BN TV

"Višestruko presuđivan za iznošenje neistina, koji stalno pljuje tuđe porodice, neostvareni ministar, u stvari je po vlastitom priznanju prijatelj Željka Adžovića, osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom", naveo je Stevandić na društvebnoj mreži Iks i dodao:

"Zajedničke slike sa njim je uklonio, ali ga i danas brani", napisao je Stevandić uz snimak Vukovića koji u Skupštini brani Adžovića, kao i medijske izveštaje o presudi za pedofiliju.