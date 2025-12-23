HAOS U SKUPŠTINI SRPSKE! Stevandić: Poslanik Vukanović brani osuđenog pedofila, uklonio fotografije s njim ali ga i dalje štiti (VIDEO)
Poslaniku u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojši Vukanoviću, šefu Kluba poslanika Liste za pravdu i red, poznatom po konstantnom kritikovanju vladajuće koalicije, danas su "zapušena usta" upravo u Skupštini, gde mu je predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić poručio da brani prijatelja - osuđenog pedofila!
Stevandić je Vukovića nazvao "neostvarenim ministrom" a zatim u pitanje doveo njegov kredibilitet budući da, kako je naveo, i dan danas brani Željka Adžovića, osuđenog za zadovoljavanje pohote pred detetom!
"Višestruko presuđivan za iznošenje neistina, koji stalno pljuje tuđe porodice, neostvareni ministar, u stvari je po vlastitom priznanju prijatelj Željka Adžovića, osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom", naveo je Stevandić na društvebnoj mreži Iks i dodao:
"Zajedničke slike sa njim je uklonio, ali ga i danas brani", napisao je Stevandić uz snimak Vukovića koji u Skupštini brani Adžovića, kao i medijske izveštaje o presudi za pedofiliju.
Kurir Politika