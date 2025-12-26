Na samoproglašenom Kosovu 2025. godina se završava slično kao što je i počela. Izbori su održani 9. februara, a pošto svih ovih meseci nije formirana vlada, usledila je institucionalna blokada, a zatim i “popravni”, jer su raspisani novi izbori za poslanike za nedelju 28. decembra.

Učestvuje 18 partija, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat, a pravo glasa ima 2.076.290 ljudi. Kandidati se bore za 120 poslaničkih mesta, uključujući i 10 garantovanih mesta za srpsku zajednicu. Mnogi analitičari smatraju da je ovo druga šansa za Aljbina Kuritija i da bi je maksimalno iskoristio, poene prikuplja trenirajući strogoću nad Srbima. Pored svih pritisaka i kontinuiranog terorta, iznenadio je, ili nije iznenadio, još jednim diskriminatornim gestom. Zahtevao je od srpskih novinara da pitanja postavljaju na albanskom. U kakvoj se to atmosferi glasa na tzv. Kosovu?