Zavesa je spuštena na seriju "Tvrđava", televizijsko delo koje je ponovo otvorilo prostor za jedno od najtežih pitanja savremene srpske istorije: pitanje stradanja i progona Srba iz Republike Srpske Krajine. Kroz lične priče, arhivsku građu i svedočanstva, serija je uspela da razbije dugogodišnju tišinu i da domaćoj javnosti približi sudbinu ljudi koji su tokom operacije „Oluja“ ostali bez svojih domova, imena i prava na sećanje.

Pad Republike Srpske Krajine nije bio samo vojni ili politički događaj, bio je to humanitarni slom čije se posledice osećaju i danas. Kolone izbeglica, spaljena sela, nestali i ubijeni civili! Sve su to slike koje su decenijama potiskivane sa javne scene, a koje su sada, kroz "Tvrđavu", ponovo dobile glas.

Ali da bismo razumeli stradanje Krajišnika, moramo sagledati i širi istorijski kontekst. Progon i masovno nasilje nad Srbima na prostoru današnje Hrvatske nisu počeli devedesetih godina. Još tokom Drugog svetskog rata, u okviru Nezavisne Države Hrvatske, počinjen je sistematski genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima, zločin koji je duboko obeležio kolektivno pamćenje i ostavio trajne posledice. O tim kontinuitetima nasilja, o kulturi sećanja, ali i o ličnom iskustvu deteta iz izbegličke kolone, večeras govori istoričar, čovek koji se profesionalno i lično bavi temom stradanja srpskog naroda. Na čelu je Muzeja žrtava genocida, institucije koja čuva istinu od zaborava. Veceras u Neispričanom govori Bojan Arbutina istoričar.

Ne propustite priliku da čujete njegovu priču koja zavređuje pažnju, večeras od 23.00 na Kurir televiziji!








