O PROGONU SRBA IZ REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE - gost emisije “Neispričano” je Bojan Arbutina, istoričar
Gost večerašnje emisije je istoričar Bojan Arbutina.
Zavesa je spuštena na seriju "Tvrđava", televizijsko delo koje je ponovo otvorilo prostor za jedno od najtežih pitanja savremene srpske istorije: pitanje stradanja i progona Srba iz Republike Srpske Krajine. Kroz lične priče, arhivsku građu i svedočanstva, serija je uspela da razbije dugogodišnju tišinu i da domaćoj javnosti približi sudbinu ljudi koji su tokom operacije „Oluja“ ostali bez svojih domova, imena i prava na sećanje.
Pad Republike Srpske Krajine nije bio samo vojni ili politički događaj, bio je to humanitarni slom čije se posledice osećaju i danas. Kolone izbeglica, spaljena sela, nestali i ubijeni civili! Sve su to slike koje su decenijama potiskivane sa javne scene, a koje su sada, kroz "Tvrđavu", ponovo dobile glas.
Ali da bismo razumeli stradanje Krajišnika, moramo sagledati i širi istorijski kontekst. Progon i masovno nasilje nad Srbima na prostoru današnje Hrvatske nisu počeli devedesetih godina. Još tokom Drugog svetskog rata, u okviru Nezavisne Države Hrvatske, počinjen je sistematski genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima, zločin koji je duboko obeležio kolektivno pamćenje i ostavio trajne posledice. O tim kontinuitetima nasilja, o kulturi sećanja, ali i o ličnom iskustvu deteta iz izbegličke kolone, večeras govori istoričar, čovek koji se profesionalno i lično bavi temom stradanja srpskog naroda. Na čelu je Muzeja žrtava genocida, institucije koja čuva istinu od zaborava. Veceras u Neispričanom govori Bojan Arbutina istoričar.
