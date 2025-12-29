DOSIJE KRSTIĆ: Kad se zatvorska vrata otvore
Napad koji se dogodio na Novom Beogradu ponovo je otvorio pitanje bezbednosti građana i rada institucija. U popodnevnim satima, u ulazu jedne stambene zgrade, teško je povređena starija žena, napadnuta nožem pred svojim maloletnim unukom. Za napad je osumnjičen Tihomir Krstić (44), muškarac koji je, prema dostupnim podacima, više puta osuđivan za krivična dela, uključujući nasilje i razbojništva. Policija ga je uhapsila ubrzo nakon napada, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Ono što ovaj slučaj izdvaja jeste činjenica da je osumnjičeni već godinama poznat pravosudnim organima i da je, prema podacima iz sudskih evidencija, iza sebe imao više zatvorskih kazni. Uprkos tome, u trenutku napada nalazio se na slobodi.
Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja koja se sve češće postavljaju u javnosti: da li su postojeći mehanizmi zaštite dovoljni i gde prestaje odgovornost institucija, a počinje rizik po građane.
Ko je Tihomir Krstić i kakva je njegova kriminalna prošlost?
Kako funkcioniše sistem nadzora nad višestrukim povratnicima?
Da li je ovaj napad mogao da bude sprečen?
gosti "Usijanja":
Milan Milović, pukovnik MUP-a u penziji
Slađana Nedeljković, novinarka i urednica Crne hronike na Kurir TV
Bojana Šlajmer, psiholog
urednica i voditeljka: Jelena Pejović