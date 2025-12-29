Napad koji se dogodio na Novom Beogradu ponovo je otvorio pitanje bezbednosti građana i rada institucija. U popodnevnim satima, u ulazu jedne stambene zgrade, teško je povređena starija žena, napadnuta nožem pred svojim maloletnim unukom. Za napad je osumnjičen Tihomir Krstić (44), muškarac koji je, prema dostupnim podacima, više puta osuđivan za krivična dela, uključujući nasilje i razbojništva. Policija ga je uhapsila ubrzo nakon napada, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Ono što ovaj slučaj izdvaja jeste činjenica da je osumnjičeni već godinama poznat pravosudnim organima i da je, prema podacima iz sudskih evidencija, iza sebe imao više zatvorskih kazni. Uprkos tome, u trenutku napada nalazio se na slobodi.