Slušaj vest

Praznici su vreme darivanja, pa stoga sutra, 31. decembra darujemo gledaoce emisije “Puls Srbije” vrednim poklonima. Emitovanje je u redovnom terminu, od 12.10.

“Emisija će biti opuštena, sa mnogo gostiju, žive muzike i uključenjima reportera sa terena koji će donositi prazničnu atmosferu iz gradova širom zemlje, uoči najluđe noći. Sa gostima u studiju u fokusu će nam biti vreme, štednja, hrana, zdravlje, ali da ne otkrivam baš sve… Najbrže gledaoce očekuju i pokloni, kada to kažem ne mislim na simbolične, već na male kućne aparate”, ističe voditelj Nikola Miloradović.

“Radujem se što ćemo Nikola i ja raditi zajedno ovaj praznični Puls Srbije. Nas dvoje smo "kliknuli" na prvu. Oboje smo mirnog temperamenta. Često, kad gledam emisiju koju on radi, shvatim da je postavio upravo ono pitanje koje bih i ja. Verujem da ćemo se uskladiti i u zajedničkoj emisiji. Radujemo se oboje. Već sam radila u paru, meni to nije ništa neobično”, dodaje Milica.