U emisiji Puls Srbije vikendom, danas i sutra od 12.10, ekskluzivni gosti - dobro poznata imena i još ekskluzivnije teme o kojima će s njima razgovarati voditeljka emisije Kruna Una Mitrović. O svemu aktuelnom, ali i o temama koje dosad nisu bile u fokusu javnosti, a vreme je da ih čujete, s potpredsednikom Vlade Srbije i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem, Milomirom Marićem, Čedomirom Antićem, Bogoljubom Karićem, Brankom Babićem, Čedomirom Jovanovićem i Aleksandrom Kosom.



U sutrašnjoj emisiji ministar Dačić govoriće o tome koji nas izazovi očekuju tokom ove godine, kao i o tome koliko ih spremni dočekujemo. Milomir Marić i Čedomir Antić otkrivaju ko godinama ruši Srbiju, uz raskrinkavanje svih lažnih afera, odnosno onih koji su ih stvarali i plasirali. Nema pošteđenih.

U nedelju, 4. decembra, ništa manje dinamike, uz Bogoljuba Karića, Branka Babića, Čedomira Jovanovića i Aleksandra Kosa! Karićev život obeležili su periodi podrške, ali i linča. Da li jedan čovek to zaslužuje i šta je pozadina svega? Na koji način se nosi sa svime onime što nose njegovi životni izbori, govoriće potpuno otvoreno i iskreno.

Branko Babić govoriće o tome ko zapravo blokira našu zemlju i iskorišćava našu decu. Ko osmišljava i primenjuje ove mehanizme?

I nešto što intrigira javnost već neko vreme, EKSKLUZIVNO - Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos, zajedno ispred televizijskih kamera! Potpuno iskreno o životu na ivici izbora, rascepljeni između ideala i sukoba, potpuno svesni lične cene koju će morati da plate.

Ove dve emisije zasigurno će otvoriti brojne nove teme. Ne propustite Puls Srbije vikendom na Kurir televiziji, 3. i 4. januara od 12.10.