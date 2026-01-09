Slušaj vest

Američko-evropski odnosi ponovo su u žiži svetske pažnje zbog Grenlanda. Trampova administracija otvoreno govori da je Grenland ključan zbog svojih strateških resursa i geopolitičkog položaja, ali i zato što bi kontrola nad ostrvom značajno ojačala američki uticaj u Arktiku. Evropski lideri su za sada samo deklarativno uznemireni, neki 'tihim tonom' razmatraju i vojne opcije ili zajedničke mere kako bi odbranili teritorijalni suverenitet Danske i Grenlanda pred mogućim američkim pritiskom. U isto vreme, na Bliskom istoku rastu protesti u Iranu. Demonstranti širom zemlje, od Teherana do provincija, izlaze na ulice zbog teške ekonomske krize i rastućih životnih troškova.

Režim je odgovorio potpunim prekidom pristupa internetu i mobilnim mrežama, pokušavajući da uguši komunikaciju i informisanje, dok je broj poginulih raste, a hiljade ljudi je uhapšeno i preti im smrtna kazna. U pozadini svega, regionalnu krizu dodatno podgrevaju i globalne tenzije na relaciji SAD i Irana. Tramp, koji je ranije upozoravao Iran, sada se suočava sa optužbama iranskih lidera da podriva stabilnost unutar zemlje.

Ove dve teme nisu izolovane, geopolitički interesi velikih sila utiču na stabilnost, bezbednost i političke tokove širom sveta. Od Arktika do Bliskog istoka, pitanja su više nego politička ona su strateška, ekonomska ali i moralno-pravna.

Da li Trampova kampanja oko Grenlanda predstavlja novu eru američke spoljne politike?

Kako bi Evropa i NATO trebalo da reaguju ako SAD zaista pokušaju da preoblikuju status Grenlanda, kroz pregovore, sankcije ili čak vojnu dimenziju?

Šta nemiri u Iranu, uz prekid interneta i potencijalnu spoljnu uključenost SAD, govore o granicama međunarodne podrške za demokratske proteste bez ugrožavanja suvereniteta i mira u regionu?

gosti "Usijanja":

Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku

Biljana Šahrimanjan- Obradović, Centar za stratešku analizu

Marko Matić, Centar za odgovorne medije