U Iranu se u poslednje tri nedelje odvija jedna od najdramatičnijih društvenih kriza u poslednjoj deceniji. Demonstracije su počele 28. decembra kao odgovor na pad vrednosti nacionalne valute i tešku ekonomsku krizu, a osim prestonice Teherana, proširile su se na više od 100 gradova širom zemlje. Broj učesnika i intenzitet protesta rastu uprkos masovnoj represiji, dok se procenjuje da je više od 10.000 ljudi uhapšeno tokom nemira. Broj poginulih raste, vlast je proglasila trodnevnu žalost, a zvanični predstavnici optužuju “strane sponzore” za podsticanje nemira. U političkom i vojnopolitičkom vrhu Vašingtona traju rasprave o mogućim reakcijama. Trampova administracija razmatra sve opcije uključujući i potencijalnu vojnu akciju. Prekid komunikacija i gotovo potpuna blokada interneta od strane iranskih vlasti dodatno komplikuje situaciju, dok zvaničnici koriste državne medije za promovisanje kontraprotesta i podsećanje na istorijske sile i narative. Sve ovo se dešava u trenutku kada međunarodna zajednica razmatra dodatne sankcije, a predstavnici Irana govore o „nacionalnoj borbi otpora“. U zemlji bez jasnog lidera protesta i sa rastućom represijom, postavljaju se pitanja:

Kako sve ovo utiče na stabilnost Irana i regiona, posebno u kontekstu potencijalnog spoljnog umešanja?

Kako prekid interneta, represija i kontraprotesti utiču na legitimitet protesta i mogućnost njihove organizacije u zemlji sa više od 100 gradova uključenih u nemire?

U kolikoj meri međunarodna reakcija od mogućih sankcija do vojne opcije, povećava rizik regionalne eskalacije, uključujući odnose sa Izraelom i SAD?