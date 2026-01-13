Vesti
SVET OKOVAN LEDOM. ŠTA NAS ČEKA DO KRAJA ZIME?- u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
U studiju, uz goste, o veoma bitnoj temi – Niske temperature i snežne padavine, okovale su svet ledom. Šta nas čeka do kraja zime?
Gosti su:
prof. dr Sanja Klisarić - istraživač i književnik
prof. dr Aleksandar Valjarević - Geografski fakultet u Beogradu
Ivan Ristić – meteorolog
