NOVI UDAR NA PRAVOSLAVLJE! ŠTA SE KRIJE IZA NEZAVISNOSTI CPC I FORMIRANJA HRVATSKE I BOSANKE PRAVOSLAVNE CRKVE? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
U studiju, uz goste, o veoma bitnoj temi – o novom udaru na pravoslavlje, u kontekstu dešavanja na prostorima Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nezavisnost CPC i formiranje hrvatske i bosanske PC?
Gosti su:
Dragan Vujičić - novinar
prof. dr Vojislav Šešelj - predsednik Srpske radikalne stranke
Perko Matović - savetnik ministra informisanja i telekomunikacija
Rajko Petrović - naučni saradnik Instituta za evropske studije
