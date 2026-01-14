ODBROJAVANJE SATI DO POČETKA RATA ILI POTEZI PREDOSTROŽNOSTI: Amerikanci podigli avione, povukli osoblje iz ključnih baza širom Bliskog istoka, čeka se odluka
Američke trupe počele su povlačenje iz vazduhoplovne baze Udeid u Kataru, najveće američke vojne baze na Bliskom istoku, u kojoj se nalazi oko 10.000 vojnika. Isti scenario viđen je i prošlog leta, neposredno pre američkog napada na iranska nuklearna postrojenja.
Pentagon tvrdi da je reč o preventivnoj meri, ali zapadni mediji upozoravaju da se evakuacija ne odnosi samo na Katar, već i na druge ključne baze u regionu. Deo vojnika već se premešta u druge baze i hotele, dok raste strah od iranskog odgovora. Teheran poručuje da je spreman za sukob. Revolucionarna garda tvrdi da je iranska vojska danas jača, iskusnija i bolje koordinisana nego pre sukoba sa Izraelom. Istovremeno, Iran zaoštrava unutrašnju represiju, najavljuje pogubljenja demonstranata i optužuje Zapad za destabilizaciju zemlje. Situaciju dodatno komplikuju zaplene „Starlink“ antena, pokušaji upada kurdskih separatista na iransku teritoriju i jasna poruka Moskve da niko ne može poremetiti savez Rusije i Irana.
Da li je povlačenje američkih trupa uvod u napad ili priznanje straha od eskalacije?
Koliko je Iran zaista spreman za direktan sukob sa SAD i saveznicima?
Koliko Rusija i Kina stoje iza Irana u ovom trenutku: politički, vojno i obaveštajno?
Da li Izrael može da povuče SAD u direktan rat sa Iranom?
gosti "Usijanja":
Nenad Vuković, predsednik Društva lobista
Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu
urednica i voditeljka: Jelena Pejović