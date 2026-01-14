Pentagon tvrdi da je reč o preventivnoj meri, ali zapadni mediji upozoravaju da se evakuacija ne odnosi samo na Katar, već i na druge ključne baze u regionu. Deo vojnika već se premešta u druge baze i hotele, dok raste strah od iranskog odgovora. Teheran poručuje da je spreman za sukob. Revolucionarna garda tvrdi da je iranska vojska danas jača, iskusnija i bolje koordinisana nego pre sukoba sa Izraelom. Istovremeno, Iran zaoštrava unutrašnju represiju, najavljuje pogubljenja demonstranata i optužuje Zapad za destabilizaciju zemlje. Situaciju dodatno komplikuju zaplene „Starlink“ antena, pokušaji upada kurdskih separatista na iransku teritoriju i jasna poruka Moskve da niko ne može poremetiti savez Rusije i Irana.