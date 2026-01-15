Vesti
OD DRŽAVNIH ORDINACIJA DO INOSTRANIH KLINIKA: GDE SE LEČE SRBI? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
U studiju, uz goste, o veoma bitnoj temi, zdravstvu. Gde se sve leče Srbi?
Gosti su:
dr Snežana Bašić - specijalista interne medicine
dr Vanja Milošević - ginekolog
prof. dr Gradimir Dragutinović - radiolog
prof. dr Miljko Ristić – kardiohirurg
