U toku su intenzivni pregovori o budućnosti Naftne industrije Srbije. Glavni akter u procesu je mađarska naftna grupacija MOL, koja trenutno insistira na preuzimanju većinskog udela u vlasništvu NIS-a. Razgovori se odvijaju u kompleksnom međunarodnom kontekstu, ruski vlasnici NIS-a pregovaraju o prodaji svog udela, dok se pregovarački timovi Srbije, Mađarske i kompanije MOL trude da dođu do dogovora koji bi mogao da bude zaključen još ove nedelje. Danas su se obratili ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović i mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijatro, nakon sastanka u Vladi Srbije. Oni su ponovili da je cilj postizanja dogovora o prodaji udela NIS-a i potpisivanja dokumenta koji bi omogućio nastavak rada kompanije ključan za stabilnost snabdevanja energentima. Ministarka je istakla da se razgovori vode i sa drugim potencijalnim partnerima, ali da se očekuje da pregovori sa MOL-om budu završeni do kraja ove sedmice, nakon čega će se zahtev za produženje licence za rad uputiti nadležnim organimau SAD. Sa mađarske strane poručeno je da MOL smatra rafineriju u Pančevu strateški važnom i da nema nameru da je ugasi, ukoliko preuzme udio u NIS-u. Takođe je naglašena višedecenijska saradnja između dve zemlje i podrška mađarske vlade u procesu pregovora. Ova tranzicija vlasništva je značajna ne samo za energetsku stabilnost Srbije, već i za regionalni energetski balans, naročito imajući u vidu posledice sankcija i prekida dotoka sirove nafte iz pravca Hrvatske.