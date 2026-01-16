U kršenju međunarodnog prava otvorena je Pandorina kutija sa jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova kada je reč o kršenju međunarodnog prava. Danas situacija ulazi u još kompleksniji stadijum, jer smo u dobu kada je fenomen sile postao ključni element u međunarodnim odnosima.

U toj igri pravde nema, a baš nepravda prija igračima sa tzv. Kosova.

Antisrpska politika Aljbina Kurtija se zaoštrava, a svi događaji sile ukazuju na postojanje plana da se iskoriti kriza u svetu i ispod radara zloupotrebi trenutak i napadaju Srbi sa Kosova i Metohije. Poslednji incidenti, kada je tzv. kosovska policija na ozloglašenom punktu kod Bistričkog mosta napla srpske dečake i kada je oružani albanski ekstremista u Dečanima upucao Dejana S. i Radovana M. zato što su Srbi, već zabrinjavaju.

Koji je modus operandi prištinskih aktera? Koja je poluga odbrane srpskog naroda?