Počinje 56. Svetski ekonomski forum u Davosu, jedan od najuticajnijih skupova političkih i ekonomskih lidera, koji se ove godine održava pod sloganom “Duh dijaloga”. Na ovom forumu gde se okupljaju predsednici država, premijeri, veliki investitori i lideri globalnih kompanija, tradicionalne teme kao što su globalni ekonomski rast, klimatske promene i tehnološki razvoj biće pomerene u drugi plan zbog intenzivnih geopolitičkih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih saveznika. Jedna od najeksplozivnijih tačaka ove godine je pitanje Grenlanda i američki planovi oko tog arktičkog ostrva. Predsednik SAD Donald Trump bi na forumu u Davosu mogao da predstavi nove opcije i inicijative u vezi sa Grenlandom, idejom koja je pokrenula ozbiljne proteste, diplomatske tenzije i sukobe u transatlantskim odnosima. Na Grenlandu i u skandinavskim zemljama već su zabeleženi veliki protesti, a vojna i politička prisutnost NATO saveznika dodatno se intenzivira. To sve ukazuje da politički ton ovogodišnjeg Davosa neće biti samo o ekonomiji, već i o važnim bezbednosnim i geostrateškim pitanjima koja testiraju odnose između najvećih svetskih sila.