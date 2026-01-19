U DAVOSU DUH DIJALOGA, NA GRENLANDU IGRA PRESTOLA: Od Grenlanda, preko Trampovog poziva Putinu da uđe u Odbor za mir u Gazi, do preraspodele moći među svetskim
Počinje 56. Svetski ekonomski forum u Davosu, jedan od najuticajnijih skupova političkih i ekonomskih lidera, koji se ove godine održava pod sloganom “Duh dijaloga”. Na ovom forumu gde se okupljaju predsednici država, premijeri, veliki investitori i lideri globalnih kompanija, tradicionalne teme kao što su globalni ekonomski rast, klimatske promene i tehnološki razvoj biće pomerene u drugi plan zbog intenzivnih geopolitičkih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih saveznika. Jedna od najeksplozivnijih tačaka ove godine je pitanje Grenlanda i američki planovi oko tog arktičkog ostrva. Predsednik SAD Donald Trump bi na forumu u Davosu mogao da predstavi nove opcije i inicijative u vezi sa Grenlandom, idejom koja je pokrenula ozbiljne proteste, diplomatske tenzije i sukobe u transatlantskim odnosima. Na Grenlandu i u skandinavskim zemljama već su zabeleženi veliki protesti, a vojna i politička prisutnost NATO saveznika dodatno se intenzivira. To sve ukazuje da politički ton ovogodišnjeg Davosa neće biti samo o ekonomiji, već i o važnim bezbednosnim i geostrateškim pitanjima koja testiraju odnose između najvećih svetskih sila.
Da li Svetski ekonomski forum u Davosu može da postane kanal za rešavanje ili barem ublažavanje tenzija između SAD i EU oko Grenlanda?
Kako bi predložene opcije Donalda Trumpa za Grenland mogle uticati na globalnu bezbednost, NATO savez i evropsku stabilnost?
Da li su pritisci i pretnje carinama legitimno diplomatsko sredstvo ili rizik da se stvori novi trgovinski i geopolitički konflikt između Zapada?
gosti "Usijanja":
Duško Vukajlović, novinar i analitičar
Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije
Vladimir Kljajić, politikolog
urednica i voditeljka: Jelena Pejović