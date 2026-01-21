Vesti
ŠPIJUNSKI RAT U SENCI: KO RADI PROTIV KOGA? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Glavno pitanje koje će biti postavljeno gostima tiče se špijunskog rata u senci i toga KO PROTIV KOGA RADI?
Gosti su:
Dejan Lučić - publicista
Ljuban Karan - penzionisani obaveštajac KOS
prof. dr Dragan Petrović - naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu
Radiša Roskić - advokat i nekadašnji načelnik u BIA
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!