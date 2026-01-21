Treći dan Svetskog ekonomskog foruma u Davosu može se protumačiti kao najvažniji, zbog dolaska američkog predsednika Donalda Trampa. Ali i najkontroverzniji zbog upadljivog odlaska pojedinih evropskih lidera, pre svega Emanuela Makrona i Ursule fon der Lajen. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je od prvog dana u Davosu, gde je imao više desetina političkih i ekonomskih sastanaka, a danas je imao mesto u prvom redu tokom govora predsednika Trampa. Trampov govor je bio opširan, vrlo direktan i jako ambiciozan po pitanju Grenlanda. Iznelo je svoje namere otvoreno: "Želim tu lepu santu leda, želim da na Grenlandu napravim zlatnu kupolu za očuvanje nacionalne bezbednosti Amerike. Svima će to biti dobro – i Kanadi i Evropi. Imate izbor. Recite da, i mi ćemo to ceniti. Recite ne, i zapamtićemo. Želim to da kupim. A mogu i da odlučim da iskoristim preteranu silu, bili bismo nezaustavljivi, ali neću to uraditi, neću upotrebiti silu.“