Kupovina proizvoda na sniženjima je pametna kupovina, jer čak i kod onih svakodnevnih artikala koje su deo naše potrošačke korpe, a na kojim uštede realno nisu velike, istrajnost u biranju najpovoljnije ponude, može se, i te kako, osetiti u kućnom budžetu. Prilikom većih ulaganja u dom, važno je uvek misliti da uštede budu što veće, ali i da odnos cene i kvaliteta bude zadovoljavajući. Upravo ovakva sniženja, ona koja su „pametan“ izbor za kupce, jer daju mogućnost značajne uštede, ali i odličnog odnosa cene i kvaliteta, iz meseca u mesec nudi nam Forma Ideale. Tokom aktuelne MESEČNE AKCIJEomogućena vam je kupovina preko 800 artikalasa cenama sniženim i preko 40%, sve do 7. februara. Upravo ovo može biti idealna prilika za vas da odaberete neki od komada nameštaja čija će kupovina osvežiti vaš enterijer.

Akcijske cene, kao i tokom ranijih mesečnih akcija, važe kako zakupovinu u nekom od 44 salona Forma Ideale, koji se nalaze u 37 gradova u Srbiji (prodajnu mrežu pogledajte OVDE) tako i za kupovinu online, u Forma Ideale Internet prodavnici, na sajtuwww.formaideale.rs. Svi vlasnici Forma IdealeLoyalty kartica, mogu kupovati po još5% nižim cenama. Pravo na dodatnu loyalty uštedu mogu ostvariti svi kupci koji su realizovali jednu ili više kupovina (jednokratno ili zbirno) u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale u vrednosti većoj od 10.000 dinara. Loyalty popust možete koristiti već tokom prve, a zatim i prilikom svake naredne kupovine. Upravo zbog toga Forma Ideale formirala je i Loyalty cenu, prikazanu tokom aktuelnih akcija sa dodatno uračunatih 5%. U nastavku predstavljamo izbor artikala upravo sa naglaskom na loyalty cene.

Ukoliko želite da promenite izgled dnevnog boravka, a potreban vam je komad tapaciranog nameštaja, predlog za idealnu kupovinu je ležaj MINA dostupan u tri dezena, a čija je loyalty cena trenutno 45.990 dinara.

Pri izboru regala za vaš dnevni boravak, razmislite o elegantnom i atraktivnom modelu regala ROSSO, koji je izuzetno praktičan, a tokom aktuelne akcije dostupan je u dve kombinacije dekora po ceni od 24.990 dinara.

Opremanje kuhinje i trpezarijskog prostora može biti veliki izazov ukoliko imamo ograničen budžet. Tokom ove mesečne akcije Forma Ideale omogućava da promenite kompletnu kuhinju, a predlog je kuhinja LEONA 180(180 cm širine) dostupna za samo 22.990 dinara. Uz nju će se odlično uklopiti i trpezarijski sto ITAKA 135x80koji je odličan izbor, a dostupan je po izuzetno povoljnoj loyalty ceni od 6.490 dinara.

Tokom trajanja aktuelne akcije u Forma Ideale salonima i Internet prodavnici, možete veoma povoljno urediti i svoju spavaću sobu. Jedan od odličnih izbora bi bio francuski ležaj DUE LINE 160x200, sa dušekom i kutijom za odlaganje posteljine, a čija loyalty cena iznosi 65.990 dinara. Uz njega bi se sjajno uklopio prostrani i praktični garderober SIERRA 240 OG, čija je loyalty cena samo 41.990 dinara, do kraja trajanja akcije 7. februara.

Za sve one koji žele da dodatna sniženja, od 19. do 31. januara na raspolaganju je i SLAVSKA SUPER AKCIJAsa sniženjima i preko 40 % na odabrane artikle. Kupovina u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale dodatno je olakšana mogućim plaćanjem na odloženo, pa se dobro raspitajte o svim povoljnostima i uslovima kupovine.

Budite u toku sa dešavanjima i posetite već danas sajt www.formaideale.rs, jer FORMA IDEALE UVEK SPREMA NEŠTO NOVO i, naravno, iskoristite sjajne akcijske ponude!

