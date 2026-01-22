Američki predsednik Donald Tramp održao je u Davosu govor koji je dugo očekivan. On je ovaj forum iskoristio da na njegov način demonstrira nove isečke zvanične geopolitike SAD. U jednom trenutku provukao je rečenicu kako smatra da SAD ni sada neće dobiti ništa osim ako ne primene silu, što on ne želi da čini, a što bi trebalo da se odnosilo na Grenland. Izgovorene su brojne krupne stvari, poslate brojne eksplicitne ili poruke između redova - kako ih svet tumači i šta je ono što sledi? Ovu temu komentarišu gosti današnje emisije.