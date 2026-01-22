Slušaj vest

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

Američki predsednik Donald Tramp održao je u Davosu govor koji je dugo očekivan. On je ovaj forum iskoristio da na njegov način demonstrira nove isečke zvanične geopolitike SAD. U jednom trenutku provukao je rečenicu kako smatra da SAD ni sada neće dobiti ništa osim ako ne primene silu, što on ne želi da čini, a što bi trebalo da se odnosilo na Grenland. Izgovorene su brojne krupne stvari, poslate brojne eksplicitne ili poruke između redova - kako ih svet tumači i šta je ono što sledi? Ovu temu komentarišu gosti današnje emisije.

Gosti su:

  • Sreten Egerić - pukovnik u penziji
  • Rajko Petrović - naučni saradnik Instituta za evropske studije
  • Ljubomir Đurić - potpredsednik Centra za nacionalnu politiku
  • Željko Mašović – psiholog

