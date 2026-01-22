Na inicijativu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa osnovan je Odbor za mir, a svečana ceremonija potpisivanja obavljena je u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu.

Mada Tramp nije dobio čast da primi Nobelovu nagradu za mir, niti je rešio rat u Ukrajini, ipak ne propušta priliku da istakne da je on zaslužan za prekid osam ratova, gde inače ubraja i navodni sukob Srbije i tzv. Kosova.

Odbor za mir se osniva u trenutku kada je svet u izuzetno teškim bezbednosnim okolnostima. Primetan je izostanak važnih evropskih država poput Nemačke, Italije, Francuske, Velike Britanije, ali i odobravanje Rusije i Vladimira Putina, koji je još u ratu. Da li će ova incijativa postići svoj cilj – mir ili je već stvorila nove podele?