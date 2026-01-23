Slušaj vest

Postoje ljudi čiji se profesionalni i životni putevi ne mogu spakovati u formu emisije, intervjua ili televizijskog termina. Jedna od njih je gošća

emisije "Neispričano", koja će biti emitovana u subotu, 24.1, od 23 sata na Kurir televiziji. Ona je Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ova emisija koju ćete gledati, u trajanju od sat vremena, nije ni približno dovoljna da bude predstavljena čitava bogata biografija ove dame. Ali ono što je sigurno jeste da ćete čuti najzanimljivije, najznačajnije, a pre svega dosad neispričane detalje iz nje. Ako ste mislili da o njoj znate skoro sve, ova emisija će vas demantovati.

Čućete priču o ženi koja je bila svedok raspada jedne zemlje, ratova, međunarodnih intervencija i političkih preokreta. O ženi koja je radila za najuticajnije svetske medije. Njeni dokumentarni filmovi nisu bili samo televizijski sadržaj već materijal na osnovu kojeg su strane diplomate, vojnici i međunarodne misije pokušavali da razumeju šta se ovde zaista dešava.

Izveštavala je i napravila film o padu Slobodana Miloševića, gledala kako se menja odnos vlasti prema medijima i kako se država ponovo uspostavlja pred očima međunarodne zajednice. Bila je deo procesa u kojem je Srbija pokušavala da povrati kredibilitet, najpre kroz komunikaciju sa ambasadama, nevladinim organizacijama i stranim medijima, a zatim i iz samog centra vlasti. Radila je u najzatvorenijim institucijama sistema, u trenucima kad se menjala njihova slika, ali i politička realnost zemlje. Bila je svedok i učesnik transformacija političkih lidera, od unutrašnjih kriza do izgradnje međunarodnih odnosa koji su Srbiju ponovo doveli na političku scenu s najmoćnijima, od Vašingtona, preko Moskve, do Pekinga.