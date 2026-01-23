Vesti
POLA SRBA UMIRE OD BOLESTI SRCA I RAKA! KAKO STRES I NAVIKE POGORŠAVAJU STANJE? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Kada je zdravlje u pitanju, zabrinjavajuća je činjenica da veliki broj građana oboleva od malignih i kardiovaskularnih bolesti. Koji su uzroci I da li je moguće nešto promeniti i na koji način? O svemu ovome govore gosti današnje emisije.
Gosti su:
Jugoslav Momčilović – travar
Danilo Ilić – fizioterapeut
Borisav Ranković – pčelar
dr Svetlana Talijan Petković - lekar opšte prakse i homeopata
