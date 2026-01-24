Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Srđan Valjarević, pisac.

Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:

• Novi roman Srđana Valjarevića – spoj agonije i vedrine

• Roman „Frici i Dobrila“ – nastanak i kontinuitet; od nedeljne proze u štampi do romana

• Srbija u malom – roman se tumači kao „Srbija u malom“, gde su profilisani arhetipovi – porodica, paraziti, intelektualci, umetnici, povratnici iz inostranstva – sabrani u jednom stanu i nekoliko odnosa

• Agonija i vedrina – poetika romana; vedrina koja se rađa iz beznađa

• Filmska adaptacija – planovi i realizacija

• Zaboravljeni ljudski problemi i društvena kritika

• Religijski motivi, mrtvilo i kolektivna halucinacija.

