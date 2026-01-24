NOVI ROMAN SRĐANA VALJAREVIĆA, SPOJ AGONIJE I VEDRINE - u večerašnjem Crvenom kartonu u 00.00
Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Srđan Valjarević, pisac.
Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:
• Novi roman Srđana Valjarevića – spoj agonije i vedrine
• Roman „Frici i Dobrila“ – nastanak i kontinuitet; od nedeljne proze u štampi do romana
• Srbija u malom – roman se tumači kao „Srbija u malom“, gde su profilisani arhetipovi – porodica, paraziti, intelektualci, umetnici, povratnici iz inostranstva – sabrani u jednom stanu i nekoliko odnosa
• Agonija i vedrina – poetika romana; vedrina koja se rađa iz beznađa
• Filmska adaptacija – planovi i realizacija
• Zaboravljeni ljudski problemi i društvena kritika
• Religijski motivi, mrtvilo i kolektivna halucinacija.
