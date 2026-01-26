IZMEĐU ODGOVORNOSTI I PRITISAKA: VLADA POD LUPOM, IZBORI U NAJAVI
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom sednice Vlade Srbije oštro je kritikovao rad ključnih ministara i direktore javnih preduzeća, poručivši da “nema odmora, vikenda ni luksuza” za one koji ne obavljaju svoje dužnosti u kriznim vremenima. Vučić je rekao da ministri nisu izabrani da se odmaraju dok građani trpe, posebno u oblasti energetike i infrastrukture. Posebno je skrenuta pažnja na rukovodioce u Elektroprivredi Srbije (EPS) i Elektromreži Srbije (EMS) zbog zastoja u snabdevanju i pripremama za hladnu sezonu, sugerišući da su dugo čekali na rezultate bez jasnih odgovora! Na sednici je Vučić takođe insistirao na energetskim prioritetima, zahtevajući brže korake za modernizaciju mreža, izgradnju malih nuklearnih reaktora ili drugih kapaciteta kako bi se obezbedila stabilna energija do 2030–2035, nakon čega je kritikovao neusaglašene planove pojedinih ministarstava za budući razvoj i strategije. Naglašen je spor tempo evropskih integracija i najvaljeno je formiranje operativnog tima za integracije u EU pod vođstvom Danijela Apostolovića.
Da li su Vučićeve oštre kritike ministara i direktora EPS-a i EMS-a zapravo signal internih sukoba u Vladi i nesuglasica oko prioriteta?
Kakve posledice mogu imati spor tempo evropskih integracija, energetske neefikasnosti i reorganizacija javnih preduzeća na političku stabilnost i podršku vladajuće stranke pred najavljene izbore?
Da li preuzimanje 56 odsto akcija NIS-a od strane MOL-a predstavlja pragmatično rešenje u složenim međunarodnim okolnostima, ili dugoročnu odluku koja će tek pokazati rezultate po energetsku stabilnost i ekonomske interese Srbije?
gosti "Usijanja":
Aleksandra Tomić, Odbor za evropske integracije
Miroslav Čučković, član Predsedništva SNS i gradski menadžer Grada Beograda
Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost
urednica i voditeljka: Jelena Pejović