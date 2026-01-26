Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom sednice Vlade Srbije oštro je kritikovao rad ključnih ministara i direktore javnih preduzeća, poručivši da “nema odmora, vikenda ni luksuza” za one koji ne obavljaju svoje dužnosti u kriznim vremenima. Vučić je rekao da ministri nisu izabrani da se odmaraju dok građani trpe, posebno u oblasti energetike i infrastrukture. Posebno je skrenuta pažnja na rukovodioce u Elektroprivredi Srbije (EPS) i Elektromreži Srbije (EMS) zbog zastoja u snabdevanju i pripremama za hladnu sezonu, sugerišući da su dugo čekali na rezultate bez jasnih odgovora! Na sednici je Vučić takođe insistirao na energetskim prioritetima, zahtevajući brže korake za modernizaciju mreža, izgradnju malih nuklearnih reaktora ili drugih kapaciteta kako bi se obezbedila stabilna energija do 2030–2035, nakon čega je kritikovao neusaglašene planove pojedinih ministarstava za budući razvoj i strategije. Naglašen je spor tempo evropskih integracija i najvaljeno je formiranje operativnog tima za integracije u EU pod vođstvom Danijela Apostolovića.