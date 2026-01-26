Dodela svetosavskih Blagodarja, ponedeljak, 26. januar 2026.
Tradicionalna, 15. po redu Svetosavska akademija Udruženja književnika Srbije okupila je danas, 26. januara 2026. godine, poklonike i prijatelje književnosti, kulture i tradicije. Svečanost je upriličena u Svečanoj sali Udruženja književnika Srbije.
Skup je blagoslovio o. Arsenije, nastojatelj manastira Ribnica, a potom je prvakinja Beogradske opere, sopranistkinja Jasmina Trumbetaš Petrović izvela Svetosavsku himnu "Uskliknimo s ljubavlju".
Bila je ovo prilika da se krovno nacionalno i reprezentativno književno udruženje, Udruženje književnika Srbije, zahvali darodavcima, donatorima i svim ljudima koji su pomogli da UKS primereno obeleži 120 godina postojanja, prošlogodišnji jubilej.
Miloš Janković, predsednik UKS-a, istakao je izuzetan značaj te pomoći bez koje bi 2025. ostala nezapisana u vremenu, ali upamćena kao godina nemara srpskih institucija prema velikanima srpske književnosti koji su stvarali i podizali UKS, od Sime Matavulja, pa do Isidore Sekulić, Crnjanskog, Andrića. . . Janković je dodelio statutarna priznanja za 2025. Besednik je bio Milan Lukić koji je podsetio na prosvetiteljstvo sv. Save uputivši poruku o značaju očuvanja dobrote, lepote i tradicije.
Dan nije bio kišan, pa još uvek ne renovirana zgrada u Francuskoj 7 danas nije prokišnjavala.
Udruženje književnika Srbije, uručilo je svetosavska Blagodarja koje se dodeljuje zaslužnim pojedincima i institucijama za doprinos ugledu i razvoju Udruženja književnika Srbije i očuvanju tradicije književnog esnafa između dva Savindana.
Dobitnici Zlatne plakete su: Živorad Ajdačić, Vidak Maslovarić, Rada Komazec, Ratomir Timotijević i Mocart Fondacija.
Dobitnici svetosavskog Blagodarja: Katrina Kostić, Rade Kecojević, Petar Todorović, DMV industrijski kontrolni sistemi Niš, Mirjana Kovačević, Božidar Pešev, Karlo Minić, Bratislav Milanović, Milivoj Forgić, Nataša Radulović, Dragan Kalajanović, Dragana Vukićević, Dom zdravlja Vizim, Marija Sloboda, Bojana Antonić, Institut za dečju književnost i Iva Draškić Vićanović.