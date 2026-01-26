Slušaj vest

Tradicionalna, 15. po redu Svetosavska akademija Udruženja književnika Srbije okupila je danas, 26. januara 2026. godine, poklonike i prijatelje književnosti, kulture i tradicije. Svečanost je upriličena u Svečanoj sali Udruženja književnika Srbije.

Skup je blagoslovio o. Arsenije, nastojatelj manastira Ribnica, a potom je prvakinja Beogradske opere, sopranistkinja Jasmina Trumbetaš Petrović izvela Svetosavsku himnu "Uskliknimo s ljubavlju".

Bila je ovo prilika da se krovno nacionalno i reprezentativno književno udruženje, Udruženje književnika Srbije, zahvali darodavcima, donatorima i svim ljudima koji su pomogli da UKS primereno obeleži 120 godina postojanja, prošlogodišnji jubilej.

Foto: Privatna Arhiva

Miloš Janković, predsednik UKS-a, istakao je izuzetan značaj te pomoći bez koje bi 2025. ostala nezapisana u vremenu, ali upamćena kao godina nemara srpskih institucija prema velikanima srpske književnosti koji su stvarali i podizali UKS, od Sime Matavulja, pa do Isidore Sekulić, Crnjanskog, Andrića. . . Janković je dodelio statutarna priznanja za 2025. Besednik je bio Milan Lukić koji je podsetio na prosvetiteljstvo sv. Save uputivši poruku o značaju očuvanja dobrote, lepote i tradicije.

Dan nije bio kišan, pa još uvek ne renovirana zgrada u Francuskoj 7 danas nije prokišnjavala.

Udruženje književnika Srbije, uručilo je svetosavska Blagodarja koje se dodeljuje zaslužnim pojedincima i institucijama za doprinos ugledu i razvoju Udruženja književnika Srbije i očuvanju tradicije književnog esnafa između dva Savindana.