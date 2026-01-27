Vesti
DA LI JE SVE BILA LAŽ? AKO NIJE IZ KUMROVCA, KO JE ZAPRAVO BIO TITO? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Za neke je Josip Broz Tito bio "najveći sin naših naroda i narodnosti", za druge zločinac, ali pre svega, bio je i ostao jugoslovenski brend, sa svim svojim prednostima i nedostacima. O njegovom pravom poreklu, o kom se neprestano polemiše, o njegovoj ulozi u istoriji Jugoslavije, ali i u širem kontekstu, u današnjoj emisiji govoriće gosti.
Oni su:
• Dejan Lučić – publicista
• Mića Živojinović - pukovnik u penziji
• Radovan Kalabić - književnik i istoriograf
