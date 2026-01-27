Slušaj vest

Teretni prevoznici i profesionalni vozači iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine drugi dan blokiraju teretne granične terminale zbog novog EES sistema, koji digitalno beleži ulaske i izlaske, i kako kažu, neadekvatne reakcije Evropske komisije i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača. Problem je pravilo 90/180, odnosno mogućnost 90 dana boravka u EU tokom šest meseci i nov elektronski način beleženja.

Ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević rekla je da ovaj problem datira još od 2014, ali je sada eskalirao jer se naši profesionalni vozači hapse i deportuju.

Šteta je ogromna, granični prelazi za kamione su i dalje zatvoreni, a vozači tvrde da će ostati uporni. Do kada može da potraje štrajk? Koliko se gubi novca? Država je otvorena za podršku, ali ko je prava adresa? Da li Evropska komisija može da reši problem?

Gosti Usijanja:

Bojan Stanić, Privredna komora Srbije

dr Rajko Petrović, naučni saradnik na Institutu za evropske studije

Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije

VIBER UKLJUČENJE:

Srđan Tošić, vršilac dužnosti predsednika Udruženja vozača

Neđa Mandić, predsednik Udruženje za međunarodni transport Srbije