Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

Snažna zimska oluja pogodila je veliki deo Sjedinjenih Američkih Država, usmrtivši najmanje 17 ljudi, dok je stotine hiljada domaćinstava ostalo bez električne energije. O tome da li postoji opasnost da se ove vremenske nepogode prošire na Evropu, kao i o tome kakve vremenske prilike očekuju Srbiju u februaru, govore gosti današnje emisije “NI 5 NI 6”.