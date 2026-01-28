SNEŽNA APOKALIPSA SEJE SMRT ŠIROM AMERIKE, PRETI DA SE PROŠIRI NA EVROPU! ŠTA OČEKUJE SRBIJU U FEBRUARU? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Snažna zimska oluja pogodila je veliki deo Sjedinjenih Američkih Država, usmrtivši najmanje 17 ljudi, dok je stotine hiljada domaćinstava ostalo bez električne energije. O tome da li postoji opasnost da se ove vremenske nepogode prošire na Evropu, kao i o tome kakve vremenske prilike očekuju Srbiju u februaru, govore gosti današnje emisije “NI 5 NI 6”.
Gosti su:
prof. dr Sanja Klisarić - istraživač i književnik
Velibor Vukašinović - pilot u penziji
Milan Rogulja - saradnik Srpskog lekarskog društva i predsednik udruženja "Biogen"
Ivan Ristić – meteorolog
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!